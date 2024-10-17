Україна має право використовувати передані Нідерландами винищувачі F-16 для атак по території Росії.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна може використовувати винищувачі F-16 для ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, ця техніка має широку сферу застосування, передає Укрінформ.

Брекельманс перед початком зустрічі керівників оборонних відомств НАТО в Брюсселі нагадав, що перша партія винищувачів F-16 уже перебуває в повітряному просторі України. Він зазначив, що використання техніки для атаки військових об'єктів на території РФ не суперечить міжнародному праву.

"Ми завжди говорили, що Україна повинна дотримуватися міжнародного права. А міжнародне право не містить жодних обмежень щодо відстані. Міжнародне право не зупиняється на кордоні або за 100 км від кордону. Тому ми дозволяємо Україні використовувати F-16 для самооборони", - сказав Брекельманс.

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Міністр оборони наголосив, що винищувачі F-16 можна використовувати для виконання різних завдань. Наприклад, для перехоплення ракет або для ударів по аеродромах Росії.

Брекельманс додав, що питання щодо підтримки України є ключовими для Нідерландів. Він сказав:

Я був у Харкові та Києві десять днів тому, і ситуація як на лінії фронту, так і у великих містах, таких як Харків, дуже тривожна. Тому я думаю, що нам потрібно активізувати наші зусилля. По-друге, нам треба говорити про зміцнення нашої оборони і стримування, тому що російська загроза тільки зростає, і не тільки в короткостроковій, а й у довгостроковій перспективі".

Винищувачі F-16 в Україні

Нагадаємо, що Нідерланди є однією з кількох країн-партнерів, які передають F-16 Україні. Крім цього, у вересні Київ отримав і ракети класу "повітря-повітря" для винищувачів.

Також Нідерланди надали Україні обладнання для технічного обслуговування: генератори, запасні деталі та інструменти.

Нідерланди беруть активну участь і у підготовці українських пілотів. Для цього в Румунії було створено навчальний центр.

У звіті американського Інституту вивчення війни за 12 жовтня міститься інформація про те, що Україна могла збити винищувач Су-34 ЗС РФ завдяки F-16. Про це заявив і відомий російський воєнкор.

Головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що Україна отримує від партнерів списані винищувачі F-16 і Mirage, оскільки черги на нову техніку розтягнуті вже до початку 2030-х років.

Генерал-майор армії США у відставці Гордон Скіп Девіс поділився, що в Україні є дефіцит пілотів для винищувачів F-16, які були отримані від партнерів.

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