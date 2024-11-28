Вони мають допомогти пережити важку зиму.

Нідерланди передали українській армії три пускові установки американського зенітного ракетного комплексу Patriot. Ці системи допомогають захищати небо України від російських обстрілів.

Про це у мікроблозі X повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Він опублікував знімки транспортування допомоги, зазначивши, що зупинення російської агресії було і залишається спільним інтересом обох країн:

"Українці зіткнулися з важкою зимою, оскільки руйнівні авіаудари тривають і тривають. Саме тому ми передали три пускові установки Patriot. Це рятує життя та захищає життєво важливу інфраструктуру".

Допомога від Нідерландів

Як відомо, Амстердам входить в групу країн, які передають українській авіації винищувачі F-16. Крім того, вони не ставлять обмежень на застосування "пташок" на території Російської Федерації.

Відео дня

Нещодавно очільник міністерства оборони Рубен Брекельманс анонсував, що вони виділять 400 мільйонів євро на спільну з Україною розробку передових безпілотних літальних апаратів.

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