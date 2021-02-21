Після інциденту літак із 241 людиною на борту зміг успішно повернутися і приземлитися в аеропорту Денвера.

У пасажирського літака Boeing 777 після вильоту з аеропорту Денвера (США) відірвалася вся обшивка правого двигуна, її уламки впали на житлові райони, а сам двигун загорівся.

На борту літака перебував 231 пасажир і 10 членів екіпажу, повідомляє BBC.

Після інциденту лайнер зміг успішно повернутися і приземлитися в аеропорту Денвера. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Читайте такожУ Бразилії розбився літак із футболістами місцевого клубу

Рейс авіакомпанії United Airlines прямував у Гонолулу. Федеральне управління цивільної авіації США повідомило, що в літака відмовив правий двигун.

Поліція міста Брумфілд опублікувала фотографії уламків обшивки двигуна, один із яких лежить на галявині перед одноповерховим житловим будинком в одному з районів. Поліція також закликала жителів не чіпати уламки.

На опублікованому відео видно, що двигун позбувся всієї обшивки, а не тільки передньої частини, і загорівся.

Авіакомпанія United Airlines підтвердила відмову двигуна після вильоту. У її заяві сказано, що Boeing 777 успішно повернувся в аеропорт вильоту. Як запобіжний захід його зустрічали рятувальні бригади, про травми у пасажирів і членів екіпажу не повідомлялося.

На цей час невідомо, що стало причиною несправності двигуна. Федеральне управління цивільної авіації та Національна рада з безпеки на транспорті проведуть розслідування.

Один із жителів Брумфілда розповів CNN, що бачив, як уламки падали з літака, і сховався зі своїми дітьми.

За його словами, спочатку здавалося, що повільно планує щось не дуже велике і важке, і тільки потім стало ясно, що впали "величезні шматки металу".

@broomfieldnews@BroomfieldPD@9NEWS we were at the dog park when we heard the loud boom from the airplane and pieces of the plane started falling pic.twitter.com/9nRg3UgUmV — Claire Armstrong (@BAREESTHETICSCO) February 20, 2021

Місцева мешканка Клер Армстронг сказала телеканалу Fox News, що була в парку для собак, коли почула гучний гуркіт в небі й побачила, як почали падати уламки. Вона та інші відвідувачі парку змогли благополучно дістатися до укриття.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій