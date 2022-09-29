Це найпомітніший з трьох великих витоків газу з трубопроводів, що з'єднують Росію з Європою.

700-метрова воронка вируючої води в Балтійському морі, що утворилася в результаті розриву російського газопроводу "Північний потік", вказує на кліматичну катастрофу.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

"Це найпомітніший з трьох великих витоків газу з трубопроводів, що з'єднують Росію з Європою. За оцінками Німеччини, в результаті викидів в атмосферу потрапило близько 300 000 метричних тонн метану", - йдеться в повідомленні.

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Журналісти додають, що метан - це однин з найпотужніших парникових газів.

"Ця кількість газу буде мати приблизно такий же вплив на клімат протягом 20-річного періоду, як і щорічні викиди приблизно 5,48 мільйона автомобілів в США", - наголошується в матеріалі.

Прорив на "північних потоках": що відомо

26 вересня компанія-оператор Nord Stream повідомила, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску. Причиною цього стала діра в трубі.

У Кремлі кажуть, що поки не встановили причину витоку газу з труб, проте "не виключають можливості саботажу".

За даними The New York Times, жоден з газопроводів не працював під час різкого падіння тиску.

"Повинні бути великі діри, інакше тиск не впав би так швидко. Іншого пояснення цьому немає", - прокоментувала інцидент представник німецького мережевого агентства Фіете Вульф.

Міністр нафти і енергетики Норвегії Тер'є Осланд у свою чергу заявив, що первісна інформація про витік з газопроводу "Північний потік" вказує на акти саботажу.

Головний аналітик інвестиційно-фінансової компанії " Солід "Дмитро Донецький вважає, що з труб "Північного потоку" витекло до 500 мільйонів кубометрів технічного газу. Це останній газ, який "Газпром" міг прокачати в Європу по цих газопроводах. За його словами, ремонт труб може зайняти до декількох років.

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