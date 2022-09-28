На допис політика вже встигла відреагувати речниця російського МЗС Марія Захарова.

У Польщі вкотре відреагували на аварію на російських "Північних потоках" - колишній глава МЗС країни Радек Сікорський подякував за це США.

На своєму Twitter-акаунті він опублікував фото прориву на газопроводі з відповідним підписом - "Дякую, США".

На допис політика вже встигла відреагувати речниця російського МЗС Марія Захарова.

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"Польський депутат Європарламенту, колишній Міністр закордонних справ Радек Сікорський у твіттері подякував США за сьогоднішню аварію на російських газопроводах. Це офіційна заява про теракт?", - написала Захарова у своєму Telegram.

Прорив на "Північних потоках": що відомо

26 вересня компанія-оператор Nord Stream повідомила, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску. Причиною цього стала діра в трубі.

У Кремлі кажуть, що поки не встановили причину витоку газу з труб, проте "не виключають можливості саботажу".

За даними The New York Times, жоден з газопроводів не працював під час різкого падіння тиску.

"Повинні бути великі діри, інакше тиск не впав би так швидко. Іншого пояснення цьому немає", - прокоментувала інцидент представник німецького мережевого агентства Фіете Вульф.

Міністр нафти і енергетики Норвегії Тер'є Осланд своєю чергою заявив, що первісна інформація про витік з газопроводу "Північний потік" вказує на акти саботажу.

Головний аналітик інвестиційно-фінансової компанії "Солід" Дмитро Донецький вважає, що з труб "Північного потоку" витекло до 500 мільйонів кубометрів технічного газу. Це останній газ, який "Газпром" міг прокачати в Європу по цих газопроводах. За його словами, ремонт труб може зайняти до декількох років.

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