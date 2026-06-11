Мільйонери змінюють країну проживання: чому багатії масово тікають зі США, - The Economist

У 2025 році країну проживання змінили понад 140 тисяч мільйонерів – це абсолютний рекорд.

Світова нестабільність змушує навіть найбагатших людей шукати нові місця для життя. Якщо раніше заможні громадяни переїжджали переважно через вигідні податки, то тепер дедалі частіше головними мотивами стають безпека, політична невизначеність і бажання мати "запасний план", пише видання The Economist.

За оцінками дослідницької компанії New World Wealth, у 2025 році країну проживання змінили понад 140 тисяч мільйонерів – це абсолютний рекорд. У 2026 році показник може зрости до 165 тисяч осіб. Водночас обсяг світової індустрії інвестиційної міграції, яка допомагає забезпеченим клієнтам отримувати посвідки на проживання або громадянство інших держав, досяг близько 40 млрд доларів, що удвічі більше, ніж шість років тому.

Одним із головних центрів тяжіння для заможних людей останніми роками став Дубай. Емірат активно приваблював бізнесменів із країн Азії, Африки та Близького Сходу завдяки низьким податкам і простим умовам для релокації. Однак після загострення ситуації на Близькому Сході частина потенційних мігрантів почала розглядати альтернативні напрямки.

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Експерти відзначають зростання інтересу до переїзду серед заможних жителів західних країн. У Великій Британії хвиля запитів почалася ще після пандемії. Французів, німців і іспанців дедалі більше турбують можливі податкові зміни. Вперше ці країни потрапили до списку держав, які втрачають більше багатих мешканців, ніж приваблюють.

Найбільш помітною тенденцією стало зростання інтересу до другого громадянства серед американців. За словами представників галузі, США перетворилися з другорядного ринку на головне джерело клієнтів. Багато заможних громадян Сполучених Штатів прагнуть отримати право на проживання в Європі через занепокоєння внутрішньополітичною ситуацією та бажання мати альтернативні можливості для подорожей і ведення бізнесу.

Попри це, самі США продовжують залишатися привабливими для іноземних інвесторів. Високий попит зберігається на програму EB-5, яка передбачає отримання імміграційних переваг в обмін на інвестиції. Натомість запропонована Дональдом Трампом програма Gold Card поки що не викликала значного інтересу через високу вартість та невизначеність щодо її правового статусу.

Тим часом дедалі більше держав намагаються заробити на попиті з боку багатих іноземців. Нові програми громадянства або резидентства за інвестиції запускають країни Карибського басейну, Азії та Океанії. Водночас уряди посилюють перевірки кандидатів, побоюючись, що такі схеми можуть використовуватися для відмивання коштів чи обходу санкцій.

Міграція - головні тренди сучасності

Слід зазначити, що операція Ізраїля та США проти Ірану змусила Катар припинити роботу найважливішого енергетичного об'єкта - комплексу Рас-Лаффан. У своєму матеріалі для The Times Ед Конвей, керівник Національного інституту економічних та соціальних досліджень, розглядає важливий ризик: людський фактор. Економічне диво Еміратів збудоване на праці експатів (заробітчан, - ред.). Їх заманили низькими податками та високими зарплатами. За даними Світового банку, 77% населення Катару - не корінні жителі. В ОАЕ цей показник становить 74%, у Кувейті - 67%. Це абсолютний світовий рекорд і такого немає більше ніде у світі. І тепер ці люди розглядають перспективи подальшого виїзду з країн регіону.

Також служба зовнішньої розвідки України (СЗР) заявила, що кількість індійських робітників у Росії за останні п'ять років зросла у 22 рази через постійний дефіцит робочої сили у країні, пише Kyiv Post. За словами розвідників, Північна Корея також стала основним джерелом нових працівників для РФ, адже дискримінаційна політика щодо мігрантів із Центральної Азії, які з 1990-х років становлять більшість іноземної робочої сили в Росії, продовжується, попри дефіцит.

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