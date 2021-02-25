У Карибському морі розкішна 77-метрова моторна яхта Go протаранила пірс і кілька човнів яхт-клубу Сен-Мартена.
Відео інциденту опублікувало видання Boat International.
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Виявилося, що на судні відмовив бортовий комп'ютер, внаслідок чого Рульове управління вийшло з-під контролю. Яхта з людьми на борту врізалася в Пірс, коли покидала лагуну Сімпсон Бей з пристані Іль-де-Соль.
Повідомлень про травми відпочиваючих або членів екіпажу не надходило.
Генеральний менеджер яхт-клубу розповів, що наслідки аварії усунені. На даний момент страхова компанія оцінює збиток.
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