Трансгендер ще ніколи не посідав в США настільки високу посаду.

Обраний президент США Джо Байден висуне на посаду помічника міністра охорони здоров'я США трансгендера Рейчел Левайн.

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Як повідомляє The Washington Post, Левайн може стати першим відкритим трансгендером, призначеним на федеральну посаду зі схвалення Сенату. Крім того, трансгендер ще ніколи не посідав в США настільки високу посаду.

У заяві Байдена йдеться, що доктор Левайн забезпечить ефективне лідерство і високу компетентність, необхідні людям, аби пройти через пандемію "незалежно від їх місця проживання, раси, релігії, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності та непрацездатності".

Повідомляється, що Левайн - лікар-педіатр, очолювала державні органи охорони здоров'я в штаті Пенсільванія. У разі призначення вона може працювати під керівництвом Хав'єра Бесерри, якого Байден висуває на посаду міністра охорони здоров'я і соціальних служб США.

Інавгурація Джо Байдена: що відомо

У середу, 20 січня 2021 року, відбудеться церемонія інавгурації 46-го президента США Джозефа Байдена.

Церемонія інавгурації Байдена запланована у Вашингтоні на 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). Новий президент Америки принесе присягу біля будівлі Капітолію.

Церемонія інавгурації пройде за безпрецедентних заходів безпеки через нещодавній штурм Капітолію прихильниками Трампа. З цієї ж причини у Вашингтоні діє надзвичайний стан.

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Автор: Дмитро Захаров