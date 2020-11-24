Міністерство отримало повідомлення, що відповідно до закону Про передачу президентської влади глава Управління загальних служб надав перехідному штабу Байдена ресурси і послуги.

Міноборони США отримало повідомлення про початок процедури передачі влади адміністрації Джо Байдена. Відомство готове надавати необхідну підтримку.

Читайте такожІнавгурація Байдена пройде за скороченим сценарієм через пандеміюРаніше адміністрація загальних служб (GSA) США повідомила демократу Джо Байдену про готовність почати процес передачі влади. За попередніми даними, він переміг на президентських виборах.

"Міністерство отримало повідомлення, що відповідно до закону Про передачу президентської влади глава Управління загальних служб надав перехідному штабу Байдена і Харріс певні ресурси і послуги. Сьогодні ввечері з Міністерством оборони зв'язалася команда Байдена-Харріс... ми негайно почнемо реалізовувати Наш план з надання підтримки", - йдеться в заяві Пентагону, передає kommersant.

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про початок процесу передачі влади не означає, що він згоден з результатами виборів.

«Яке відношення має даний GSA дозвіл на попередню роботу з демократами до продовження наших різних судових справ, що стосуються того, що запам'ятається як найбільш корумповані вибори в історії американської політики? Ми рухаємося на повній швидкості", - написав Трамп у Twitter.

Вибори президента США

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Автор: УНІАН