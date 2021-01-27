Джо Байден і Єнс Столтенберг підтвердили намір спільно працювати над глобальними викликами.

Президент США Джо Байден у вівторок провів телефонну розмову із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на сайт Білого дому.

Зокрема, Байден подякував генсеку НАТО за лідерство в Альянсі та повідомив про намір проводити консультації та працювати із союзниками над повним спектром спільних питань безпеки, включно з Афганістаном, Іраком і Росією.

Байден також наголосив на відданості США колективній безпеці відповідно до статті 5-ї Північноатлантичного договору.

Своєю чергою Єнс Столтенберг заявив про "нову главу у трансатлантичному Альянсі".

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Також повідомляється, що Байден і Столтенберг підтвердили намір спільно працювати над такими глобальними викликами, як глобальні зміни клімату та пандемія коронавірусу.

Розмова Джо Байдена з Путіним

Під час першої телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним президент США Джо Байден порушив питання, зокрема щодо російської хакерської атаки на інфраструктуру компанії SolarWinds, щодо втручання у вибори в США у 2020 році, а також отруєння критика Кремля Навального. Також Байден наголосив, що США твердо відстоюватимуть свої національні інтереси.

Окрім цього, Байден у розмові з Путіним заявив про підтримку суверенітету України.

Також вони обговорили готовність країн продовжити дію нового Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (New START).

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Автор: УНІАН