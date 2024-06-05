Байден та Зеленський зустрінуться двічі за два тижні у Європі

Обидва лідери зможуть провести переговори у Франції, а потім в Італії.

Президент США Джо Байден зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським двічі за два тижні.

Як повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, цього тижня зустріч двох лідерів відбудеться у Франції, а наступного - в Італії.

"У Нормандії у Байдена буде можливість зустрітися з президентом Зеленським і обговорити з ним стан справ в Україні й те, як ми можемо поглиблювати нашу підтримку Україні. Через кілька днів він також матиме можливість знову зустрітися з президентом Зеленським у межах саміту Групи семи в Італії", - заявив Салліван. Відео дня

Байден вилетів у Європу

Нагадаємо, що у вівторок, 4 червня, Байден вилетів до Франції. Американський лідер має намір взяти участь у пам'ятних заходах з нагоди 80-х роковин висадки союзників у Нормандії, а також провести перемовини із президентом Франції Еммануелем Макроном.

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