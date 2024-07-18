Американський президент відчуває "легкі симптоми" хвороби.

81-річний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, який братиме участь у президентських виборах у листопаді, захворів на коронавірус. В американського лідера позитивний тест на COVID-19.

Про це пише CNN. Зазначається, що американський президент відчуває "легкі симптоми". Лікар Байдена повідомив, що він отримав першу дозу противірусного засобу і буде перебувати на самоізоляції у своєму будинку в Делавері.

"Сьогодні вдень у президента з'явилися симптоми з боку верхніх дихальних шляхів, включаючи ринорею (нежить) і непродуктивний кашель, із загальним нездужанням. Він почувався добре під час свого першого заходу, але, оскільки йому не стало краще, було проведено тестування на COVID-19, і результати виявилися позитивними", – йдеться в записці від лікаря Байдена, наданій прес-секретарем Білого дому Карін Жан-П'єр

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Підтвердження від Білого дому щодо хвороби Байдена з'явилося після того, як президент запізнився на півтори години на свій запланований виступ.

"Я щойно говорила по телефону з президентом Байденом. Він поділився своїм глибоким розчаруванням через те, що не зміг приєднатися до нас сьогодні вдень. Президент був на багатьох заходах, як ми всі знаємо, і він щойно отримав позитивний результат тесту на COVID", – заявила президентка та виконавча директорка UnidosUS Джанет Мургіа.

CNN звернулося за коментарями до передвиборчої кампанії Байдена та Білого дому.

Джо Байден захворів на коронавірус

COVID-19 у Байдена виявляють уже не вперше. Свій перший позитивний результат тесту на Covid-19 він отримав у липні 2022 року, після чого перехворів удруге.

Відомо, що Байден отримав кілька бустерних щеплень від Covid-19. Востаннє він робив щеплення у вересні 2023 року.

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