В даний час відомо, що в результаті падіння уламків одна людина поранена.

У російському Бєлгороді оголошували повітряну тривогу. Місцеві жителі в соцмережах повідомляли про звуки вибухів над містом.

У місті лунали сигнали повітряної тривоги, губернатор області В'ячеслав Гладков закликав жителів спуститися в укриття. Пізніше він заявив, що збито чотири повітряні цілі.

"Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала система ППО - збито чотири повітряні цілі на підльоті до міста", - повідомив він.

За даними російських пабліків, в Бєлгороді на вулиці 89-ї Стрілецької дивізії після падіння уламків постраждала одна людина - у неї осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок. Чоловіка госпіталізували у важкому стані.

В даний час сигнал повітряної тривоги в Бєлгороді скасовано.

Удари по Бєлгороду

30 грудня 2023 року сили оборони України вдарили по військових об'єктах у російському Бєлгороді. Руйнування цивільної інфраструктури міста стало результатом неефективної роботи російської ППО.

Вчора в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що "бавовна" в Бєлгороді прорідила ряди офіцерів Слідчого комітету РФ. У ГУР уточнили, що в результаті удару 30 грудня 2023 року по військових об'єктах РФ ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Михайла Конопіцина.

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