Раніше про використання аеродрому для проведення навчань не повідомлялося.

Підрозділи ЗС Республіки Білорусь відпрацювали нанесення ракетних ударів з аеродрому "Россь" у Волковиському районі.

Як пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", 3 травня розпочався черговий етап перевірки бойової готовності ЗС РБ. У ньому бере участь і змішаний підрозділ ракетних військ і артилерії, що складається з дивізіонів 336‑ї реактивної артилерійської (РСЗВ "Полонез") і 465-ї ракетної (ТРК "Точка-У") бригад. Повідомлялося, що підрозділам належить здійснити марш більше 300 км. в призначений район. Після прибуття в район, серед іншого, виконувалися навчально-бойові завдання з підготовки та виконання ракетних ударів.

6 травня було опубліковано відео про маневри із зазначеними вище підрозділами. Аналіз відео дозволяє прийти до висновку, що військові під час зйомки перебували на аеродромі "Россь" у Волковиському районі Гродненської області.

Відео дня

Відстань від пункту постійної дислокації 336-ї і 465-ї бригад до аеродрому "Россь" становить не менше 335 км., що відповідає заявленій МО РБ протяжності маршу. Також в г.п. Россь був сформований загін народного ополчення, який забезпечував безпеку руху колон військових.

Раніше про використання аеродрому для проведення навчань не повідомлялося. Відстань від аеродрому до кордону з Польщею становить близько 40 км. Можливо, таким чином МО РБ вирішило відповісти на навчання "Anakonda-23", які проходять зараз в Польщі.

Ракетна загроза з Білорусі - деталі

Загроза ракетного удару з території Білорусі по Україні збережеться ще мінімум на три місяці - приблизно до початку липня. Раніше говорилося про існування небезпеки до початку квітня. Про це повідомляє моніторингова група "Беларуьскі Гаюн", посилаючись на продовження дії зони обмеження на здійснення авіасполучення всіх типів цивільних повітряних суден (включаючи БПЛА) на території Білорусі.