Приблизно 5% поки не визначилися, 40% були або "проти", або "швидше проти" такого кроку.

Швейцарці підтримують надання дозволу третім країнам передавати Україні озброєння та боєприпаси швейцарського виробництва.

За підсумками опитування, проведеного цюрихським інститутом вивчення громадської думки "Сотомо", 55% респондентів відповіли, що вони були б "за" чи "швидше за" видачу Берном дозволів третім країнам здійснювати реекспорт боєприпасів та озброєнь в Україну.

Приблизно 5% поки не визначилися, 40% були або "проти", або "швидше проти" такого кроку.

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Негативне ставлення щодо цього питання спостерігається серед тих, хто голосує з правих чи правоцентристських позицій та підтримує, наприклад, Швейцарську народну партію (SVP): 74% її прихильників відкинули пропозицію про лібералізацію правил та умов експорту військових матеріалів і товарів подвійного призначення.

Війна в Україні: позиція Швейцарії

Швейцарія, попри свій нейтральний статус, запроваджувала санкції проти Москви. Останній пакет обмежень був затверджений в кінці січня.

Водночас Швейцарія декілька разів відхиляла запит Німеччини на дозвіл реекспортувати вироблені у Швейцарії боєприпаси в Україну.

Також повідомлялося, що Швейцарія на законодавчому рівні зможе ухвалити рішення про реекспорт своїх боєприпасів.

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