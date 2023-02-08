Швейцарці підтримують надання дозволу третім країнам передавати Україні озброєння та боєприпаси швейцарського виробництва.
За підсумками опитування, проведеного цюрихським інститутом вивчення громадської думки "Сотомо", 55% респондентів відповіли, що вони були б "за" чи "швидше за" видачу Берном дозволів третім країнам здійснювати реекспорт боєприпасів та озброєнь в Україну.
Приблизно 5% поки не визначилися, 40% були або "проти", або "швидше проти" такого кроку.
Негативне ставлення щодо цього питання спостерігається серед тих, хто голосує з правих чи правоцентристських позицій та підтримує, наприклад, Швейцарську народну партію (SVP): 74% її прихильників відкинули пропозицію про лібералізацію правил та умов експорту військових матеріалів і товарів подвійного призначення.
Війна в Україні: позиція Швейцарії
Швейцарія, попри свій нейтральний статус, запроваджувала санкції проти Москви. Останній пакет обмежень був затверджений в кінці січня.
Водночас Швейцарія декілька разів відхиляла запит Німеччини на дозвіл реекспортувати вироблені у Швейцарії боєприпаси в Україну.
Також повідомлялося, що Швейцарія на законодавчому рівні зможе ухвалити рішення про реекспорт своїх боєприпасів.