Тепер Німеччина, Данія та Іспанія можуть отримати дозвіл на реекспорт зброї зі Швейцарії в Україну.

Нейтральна Швейцарія розглядає можливість поставки Україні бронемашин та боєприпасів до установок Gepard, пише Радіо Свобода з посиланням на швейцарські ЗМІ.

Тиск на Швейцарію тривав кілька місяців, зауважують журналісти. Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час саміту в Давосі сказав щодо Швейцарії: "Ідеться не про нейтралітет (Швейцарія мотивувала відмову в наданні зброї своєю політикою нейтралітету). Ідеться про право на самозахист".

За повідомленням ЗМІ, швейцарські соціал-демократи, які дотепер не погоджувалися на пропозицію комісії з політики безпеки Національної ради (парламенту країни), відмовилися від своєї попередньої позиції. Тепер Німеччина, Данія та Іспанія можуть отримати дозвіл на реекспорт зброї зі Швейцарії в Україну.

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Швейцарія виробляє сімейство бронемашин Piranha (під цією маркою є БМП, бронетранспортери та інші броньовані машини). Саме таку техніку пропонувала поставити Україні Данія, але дотепер дозволу не отримала.

Також Швейцарія є виробником 35-міліметрових боєприпасів до зенітних самохідних систем Gepard. Їх надала Німеччина, але використання цієї зброї нині ускладнюється саме через брак боєприпасів.

Танки для України - що відомо

Першою, хто офіційно підтвердив передачу для України танків західного зразка, виступила Велика Британія. Напередодні Лондон погодився поставити ЗСУ 14 одиниць своїх Challenger 2.

Після багатомісячних дискусій з союзниками канцлер Німеччини Олаф Шольц нарешті погодив передачу Україні Leopard. Їх, за даними ЗМІ, хочуть передати ЗСУ до 100 одиниць.

Окремо зауважувалось про готовність США поставити "значної кількості" своїх бойових танків Abrams. Однак це поки неофіційні чутки.

Також французький президент Еммануель Макрон уже відкрито допустив передачу Україні танків Leclerc. Він доручив міністру оборони вивчити питання постачання танків в Україну.

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