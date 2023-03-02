Розмова тривала менше 10 хвилин.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели коротку бесіду під час зустрічі дипломатів країн G20.

Як пише The Washington Post, це була їхня перша особиста розмова з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Високопоставлений чиновник Держдепартаменту розповів журналістам, що розмова тривала менше 10 хвилин. Блінкен сказав Лаврову, що Вашингтон підтримує мирне врегулювання війни в Україні при збереженні територіальної цілісності країни.

"Він підкреслив, що Україна і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася на цій підставі... але чого не вистачає, так це аналогічної рішучості з боку Москви", - сказав чиновник, відмовившись обговорювати відповідь Лаврова.

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За його словами, у Вашингтоні не бачать свідчень того, що Росія змінила свою позицію щодо війни. "Ми завжди сподіваємося, що росіяни скасують своє рішення і будуть готові до дипломатичного процесу. Я б не сказав, що після цієї зустрічі були якісь очікування, що щось зміниться в найближчому майбутньому", - додав він.

В ході бесіди Блінкен спробував переконати Лаврова в тому, що підтримка США України може ослабнути, повторивши, що вони будуть надавати військову та економічну допомогу Україні стільки, скільки буде потрібно.

Також держсекретар закликав Росію скасувати своє рішення про припинення співпраці за новим договором СНО і прийняти пропозицію США про звільнення громадянина США Пола Вілана.

Відносини США та Росії

Як відомо, Сполучені Штати Америки з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації надають Україні різну допомогу.

У Росії неодноразово заявляли, що Вашингтон нібито на межі "втягування" у війну через постачання зброї, а також звинувачували Штати в затягуванні війни.

Восени в мережі з'явилася інформація про те, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван вів конфіденційні переговори з топ-помічниками Путіна. У Білому домі тоді сказали, що будь-які контакти зосереджені тільки на зниженні ризиків у відносинах між США і Росією, а США дотримуються принципу "нічого про Україну без України".

Президент США Джо Байден в ході візиту до Польщі заявив, що війна припиниться, якщо Росія припинить агресію, а якщо Україна припинить захищатися - це буде кінцем України.

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