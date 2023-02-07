Глава МЗС РФ розкритикував главу зовнішньополітичної служби ЄС у відповідь на негативні коментарі про свої візити до країн Африки.

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров придумав нове звинувачення на адресу європейських чиновників на тлі критики щодо політики Кремля. Цього разу він викрив главу зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля в расизмі.

Як зазначив Лавров в ефірі російського телебачення, європейський чиновник не вміє приховувати расистської сутності свого бачення світу. Цим він відповів на коментар Борреля щодо свого "африканського туру".

"Це говорить людина, яка не вміє приховувати расистської сутності свого бачення світу. Нещодавно, як ви пам'ятаєте, він публічно розповідав, що Європа - це квітучий сад, а він, так би мовити, там садівник", - заявив Лавров.

Також він присвоїв Боррелю слова про те, що для ЄС країни Африки - це "джунглі", які загрожують добробуту "європейського саду".

Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель за підсумками візиту в Африку заявив про брехливість Кремля й закликав країни континенту до солідарності з Україною.

Січневе турне Лаврова по Африці

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну більша частина країн африканського континенту взяли "нейтралітет": вони не вводять санкції проти Росії й не постачають зброю Україні. На тлі цього Кремль намагається перетягнути уряди Африки на свій бік.

У січні глава МЗС РФ Сергій Лавров відправився в дипломатичне турне по Африці й відвідав чотири країни. Однак стало відомо, що його подорож виявилася не настільки успішною, як це намагаються піднести російські пропагандисти. Як зазначив глава МЗС України Дмитро Кулеба, з Лавровим трапилися "дві прикрі несподіванки" - деякі країни просто відмовилися з ним бачитися.

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