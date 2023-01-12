Окупанти йдуть на штурм групами по кілька десятків осіб, концентруючись у посадках.

Російських окупантів масово відправляють на штурм українських позицій в Соледарі. Околиці міста кишать загарбниками.

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. з позивним "Мадяр" показав штурм окупантів з повітря. На кадрах видно, що росіяни йдуть групами до трьох десятків осіб, зосереджуючись у посадках.

Воїн зауважив, що околиці Соледара схожі на великий мурашник окупантів. Вони штурмують позиції ЗСУ безперервно, але чимдуж тікають, отримавши відсіч.

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"Пташки" зафіксували окупантів з повітря. Частина з них штурмовими групами наближається до позицій українських воїнів, а ще частина - притаїлася на вогневих позиціях з кулеметами та іншим озброєнням. При цьому на відео видно, що інколи загарбники імітують свою ліквідацію, аби ЗСУ не відпрацювали по них. Втім, таку хитрість легко викрити з повітря.

"Мадяр" показав, як росіяни масово тікають у своє лігво після того, як захисники України відбили їхні атаки. Воїн навіть жартує, що окупанти тікають настільки швидко, ніби це пришвидшена зйомка.

"Якби це не був онлайн-запис, я б сказав, що вони з прискоренням *башать. Біжіть, тварюки, біжіть", - прокоментував воїн за кадром.

"Мадяр" уточнив, що кадри знято на околицях Соледару сьогодні в обідню пору.

"Лізуть п*дари хмарами. Ну і знаходять свій кінець, звісно. UPD: Без кіпіша, ситуація контрольована ЗСУ, робоча", - прокоментував "Мадяр".

Окупанти у Соледарі продовжують активний штурм, попри на численні втрати. Сьогодні у командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що в районі Соледару понад 100 російських окупантів відправили до пекла.

Згодом заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що у районі міста тривають жорстокі бої, ворог безуспішно намагається прорвати оборону та зазнає значних втрат. Підступи до міста сьогодні фактично всіяні тілами вбитих путінських військових.

Результативно відпрацювали прикордонники. Зокрема, воїни розбили групу "вагнерівців" та змусили противника відступити.

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