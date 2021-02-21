Відношення боргу до розміру іспанської економіки зросло з 95,5% ВВП в 2019 році до 117,1% в грудні 2020 року.

Через сильний вплив пандемії COVID-19 Іспанія збільшила свій борг у 2020 році на 112,4 млрд євро.

Даний показник є еквівалентом річних витрат на пенсії в країні. Про це повідомляє Euractiv.

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Відношення боргу до розміру іспанської економіки зросло з 95,5% ВВП у 2019 році до 117,1% в грудні 2020 року - це найвищий рівень більш ніж за століття.

У 1902 році відношення боргу до ВВП країни досягло 123,6%, за оцінками, опублікованими на цьому тижні іспанським Центральним банком.

Як пише видання, це означає, що кожен з 46,9 мільйона громадян країни фактично має борг понад 27 900 євро, що перевищує середньорічну зарплату в Іспанії - 27 500 євро.

Обсяг боргу 2020 року настільки великий, що було б потрібно розподілити весь державний дохід, отриманий від податків і соціальних внесків за три повних фінансових роки (або заморозити виплату пенсій на дев'ять років), щоб мати можливість виплатити його.

Такий рекордний рівень боргу є прямим наслідком бюджетного дефіциту в 10,3%, зареєстрованого у 2020 році, коли влада Іспанії закрила економіку, щоб стримати спалах коронавірусу.

"Це результат прямої допомоги та заходів, введених для реагування на ситуації у сфері охорони здоров'я, економічні та соціальні наслідки COVID-19", - підкреслила міністр фінансів Іспанії Надя Кальвіньо.

Скасований фестиваль в Іспанії

У лютому 2021 року стало відомо про те, що в Іспанії другий рік поспіль через пандемію скасують фестиваль Сан-Фермін у Памплоні.

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Автор: УНІАН