Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно одружився зі своєю нареченою Керрі Саймондс.
Про це з посиланням на низку ЗМІ повідомляє BBC News Україна. У суботу пара влаштувала весільну церемонію для тісного кола близьких та друзів.
На Даунінг-стріт цю інформацію коментувати відмовилися.
Зазначається, що британський міністр праці та пенсій Тереза Коффі привітала подружжя у Twitter. Свої вітання у Twitter також передала молодятам перший міністр Північної Ірландії Арлін Фостер.
За даними газети Mail on Sunday, на церемонію запросили 30 гостей – більше зібрати не можна через карантинні обмеження. Католицьку церемонію одруження провів отець Даніель Гамфріс.
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Борис Джонсон та Керрі Саймондс у лютому минулого року оголосили про заручини та вагітність. У квітні минулого року народився їхній син Вілфред.
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