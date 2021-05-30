У суботу пара влаштувала весільну церемонію для тісного кола близьких та друзів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно одружився зі своєю нареченою Керрі Саймондс.

Про це з посиланням на низку ЗМІ повідомляє BBC News Україна. У суботу пара влаштувала весільну церемонію для тісного кола близьких та друзів.

На Даунінг-стріт цю інформацію коментувати відмовилися.

Зазначається, що британський міністр праці та пенсій Тереза ​​Коффі привітала подружжя у Twitter. Свої вітання у Twitter також передала молодятам перший міністр Північної Ірландії Арлін Фостер.

За даними газети Mail on Sunday, на церемонію запросили 30 гостей – більше зібрати не можна через карантинні обмеження. Католицьку церемонію одруження провів отець Даніель Гамфріс.

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Борис Джонсон та Керрі Саймондс у лютому минулого року оголосили про заручини та вагітність. У квітні минулого року народився їхній син Вілфред.

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Автор: Дмитро Захаров