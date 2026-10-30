Боротьба України - це не одна війна: експосли США закликали Трампа змінити підхід до РФ

Допомога Україні - це не благодійність, а стратегічна інвестиція для, наголошують автори.

США не можуть заявляти про захист свободи в усьому світі, якщо паралельно вони ставляться до України як для розмінної монети в переговорах з РФ. Таку думку в колонці для Politico висловили одразу шість експослів США.

Вони зазначають, що війна РФ в Україні - це не просто територіальна суперечка, а випробування того, наскільки демократичні країни готові захищати свої принципи. Й поки Україна продовжує боротьбу за своє виживання, нинішня політика США порушує фундаментальне питання - чи розуміє Вашингтон, що стоїть на кону?

Автори відзначають, що захоплення Росією України дозволить й іншим авторитарним лідерам у світі також задумаються про застосування сили для реалізації своїх цілей. Й на тлі цього, відзначають експосли, оборона України - це не благодійність, а стратегічна інвестиція в американську та європейську безпеку, довіру до Вашингтона та стримування майбутніх конфліктів.

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Зазначається, що дипломатія, на яку посилається діюча влада США, є справді важливою. Однак мир не повинен означати винагороду РФ за її агресію. На тлі цього, пишуть автори, США повинні й надалі забезпечувати тиск на РФ. Оскільки це не відмова від дипломатії, а послідовна політика. Адже якщо США послаблять тиск на РФ, не отримавши натомість суттєві поступки - це позбавить Вашингтон важелів впливу на Москву.

Автори нагадують, що в історії США є низка прикладів того, коли сила та дипломатія в поєднанні дозволяли досягнути успіху. Натомість дружня політика в бік РФ та спроби змусити Україну піти на вимоги Кремля - не є стратегією тривалого миру. Оскільки це лише провокує продовження війни.

"Демократичні інституції можуть бути атаковані та ліквідовані набагато швидше, ніж їх можна відбудувати. Тому боротьба України - це не одна війна. Йдеться про те, чи залишиться демократичний світ спільнотою націй, пов'язаних спільними принципами, чи стане сукупністю держав, яким доведеться індивідуально вести переговори з авторитарними режимами", - наголошують автори.

Тиск на Трампа щодо його політики в бік Москви

Раніше видання Forbes відзначало, що США заплатять за поразку України значно більше, ніж за підтримку Києва. Журналісти відзначають, що в разі перемоги РФ, у США зростуть подати, вартість життя та витрати на оборону. Оскільки поразка України може призвести до посилення нестабільності в Європі, збільшення тиску на Тайвань, Південну Корею та Японію.

Зауважимо, що в Росії, попри попередню домовленість, фактично заявили про те, що тристороння зустріч з Україною та США під питанням. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що ця зустріч залежатиме від дій Сил оборони та їхніх операцій в російському тилу.

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