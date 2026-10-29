У Путіна висунули Україні умову, від якої залежатиме відновлення переговорів

Ушаков зауважив, що РФ ще не оголошувала про відновлення переговорів.

Дату тристоронніх переговорів між Росією, США та Україною визначатимуть з огляду на дії Києва найближчими днями та можливі атаки ЗСУ під час заходів до Дня народної єдності РФ 4 листопада. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляють росЗМІ.

"День народної єдності – це наше свято, і ми говорили, що оголосимо про відновлення тристоронніх переговорів після нашого свята…Зрозуміло, що переговори відбудуться не до цього, а лише після цього", - сказав Ушаков.

Він акцентував, що до Дня народної єдності в РФ заплановано чимало заходів.

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"Побачимо, як поводитимуться наші українські суперники цими днями. Це теж має велике значення. Якщо під час масових народних заходів відбудуться якісь надзвичайно масштабні бомбардування, то це, мабуть, теж якимось чином вплине на наш настрій", - зазначив Ушаков, додавши, що "це логічно".

Тристоронні перемовини за участі України, США і РФ – останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що тристороння зустріч за участі представників України, США і РФ відбудеться після проміжних виборів до Конгресу США. За його словами, це може статися вже 10 листопада.

Зеленський також назвав головну мету майбутніх тристоронніх переговорів. Український лідер висловив надію, що зустріч допоможе наблизити переговори на рівні лідерів, щоб досягти конкретних домовленостей щодо припинення вогню.

Згодом у Кремлі назвали несподівану перешкоду для проведення переговорів щодо України. У цьому контексті помічник кремлівського Юрій Ушаков назвав ситуацію на Близькому Сході. Він також додав, що Кремль поки що не запропонував конкретну дату переговорів.

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