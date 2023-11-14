Міністр озвучив причини цієї проблеми.

Європейський Союз дійсно може не встигнути передати Україні до березня 2024 року 1 мільйон артилерійських снарядів.

Дані ЗМІ підтвердив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону. "На жаль, агентство Bloomberg говорить правду. Є питання, і багато ми, скажімо так, багато і гучно б'ємо у дзвони", – сказав він.

За його словами, Євросоюз має політичну волю продовжувати підтримувати Україну, а справжньою перепоною для виконання обіцянки є жалюгідний стан оборонної промисловості та складів, бюрократія та велика кількість "несинхронізованих речей".

Відео дня

"Європейський Союз працює над усуненням цих проблем, і саме тому, перебуваючи в Берліні, я закликав Європейський Союз розробити цілісну політику у сфері оборонних індустрій", - додав він.

Мільйон боєприпасів для України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року Європейський Союз затвердив рішення про відправку Україні 1 мільйона боєприпасів протягом найближчих 12 місяців. Снаряди мають надавати із запасів країн-членів, а потім - через спільні закупівлі та збільшення виробництва.

Днями Bloomberg повідомив, що Європейська служба зовнішньополітичної діяльності визнала нездатність досягнення необхідної кількості поставок до початку весни наступного року. За даними журналістів, на цей момент їм вдалося поставити Україні лише 30% від плану.

Вас також можуть зацікавити новини: