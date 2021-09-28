В результаті отруєння померла собака, а четверо дорослих і дитина перебувають у важкому стані.

У Бразилії жінка отруїла цукерками екс-коханого і його наречену за три дні до весілля.

Про це повідомляє Daily Mail.

35-річний Діон Квіріно і його 27-річна наречена Аманда Касія Лопес зі штату Мінас-Жейрас отримали посилку з шоколадними цукерками в п'ятницю, 24 вересня. Вони відразу ж спробували солодощі і пригостили ними родичів, зокрема дворічну дитину.

Через деякий час всі, хто їв солодке, відчули нездужання і були госпіталізовані.

В результаті отруєння померла собака, а четверо дорослих і дитина перебувають у важкому стані.

Читайте такожЖінка на смерть отруїла матір з дитиною, намагаючись позбутися тарганів

Підозрюваною в отруєнні виявилася колишня наречена Квіріно. Жінка не змогла змиритися із заручинами коханого. Її вже затримали.

Зараз поліція проводить перевірку записів з камер відеоспостереження і телефонів жертв і кур'єра, який доставив отруйні цукерки.

Якою саме речовиною була отруєна сім'я, намагаються з'ясувати лікарі.

Нагадаємо, в італійському місті Бра жінка декілька місяців підсипала заспокійливе у каву колеги, щоб не втратити роботу.

У підсумку Маріанжделу Черрато засудили до 4 років ув'язнення.

Під час розгляду справи Черрато зізналася, що таким чином хотіла усунути Бордон з роботи, сподівалючись уникнути скорочення.

Автор: Денис Прядко