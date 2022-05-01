Парламентар зазначив, що відчуває себе "не важливим", оскільки "нищівні" російські санкції його не торкнулися

Росія запровадила персональні санкції щодо 287 із 650 членів Палати громад британського парламенту. Однак у списку не опинилося депутата Лі Андерсона. Він звернувся до посла РФ та попросив виправити це.

Про це Twitter написав у Twitter.

Депутат від Консервативної партії звернувся до російського посла із вимогою внести його прізвище до списку санкцій Кремля. Звернення до дипломата Андерсон опублікував у мережі. В ньому він підкреслив, що "розчарований", не побачивши свого прізвища у санкційному переліку.

"Мене не було в списку, бо я не важливий", – написав Андерсон.

Крім того, британець заявив послу про допущені помилки. Він зауважив, що насправді у санкційному списку 266 осіб, оскільки одне прізвище повторюється двічі, а ще 18 є членами парламенту, що не засідають.

Напередодні Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії запровадило нові обмежувальні заходи проти Російської Федерації у зв'язку з війною проти України.

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