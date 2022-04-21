Під санкції потрапили концерн "Калашнікова" і командування російської армії, яке віддавало накази вчиняти злочини в Україні.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії запровадило нові обмежувальні заходи проти Російської Федерації у зв'язку з війною проти України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Великої Британії.

Зокрема, після відновлення наступу Путіна у Донецькій і Луганській областях і свідчення розвідувальних служб про навмисні бомбардування критичної і цивільної інфраструктури у Маріуполі, державний секретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс сьогодні оголосила нову хвилю санкцій проти 26 фізичних і юридичних осіб - спрямованих проти суб'єктів з оборонного сектору.

Так, у відповідь на продовження агресії в Україні, уряд Британії запроваджує нові обмежувальні заходи проти керівників у російській армії, які на лінії фронту віддають накази скоювати жахливі дії.

У цьому зв'язку санкції запроваджуються проти командувача 64-ї окремої мотострілецької бригади Азатбека Омурбекова, який причетний до різанини у Бучі, проти командувача повітряно-десантними військами РФ, генерал-полковника Андрія Сердюкова, командувача Силами спеціальних операцій РФ генерал-майора Валерія Флюстікова, першого заступника начальника Генерального штабу Збройних сил Росії Миколи Богдановського.

Крім того, під санкції потрапили особи, які не належать до російських військових, але активно підтримували незаконне вторгнення російських військ в Україну. Серед них колишній народний депутат Ілля Кива, голова правління ВАТ "Російські залізниці" Олег Белозьоров та інші.

Також санкції запроваджено проти концерну "Калашнікова", Арзамаського машинобудівного заводу, холдингу "Військово-промислова компанія", "Державної транспортної лізингової компанії".

Раніше Bloomberg анонсував новий пакет санкцій Великої Британії проти РФ. Повідомлялося, що уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона координує свої дії з іншими країнами G7 та Європейським Союзом. ЄС також має анонсувати наступний, шостий пакет санкцій після того, як завершиться другий тур президентських виборів у Франції.

Раніше у квітні Британія запровадила санкції проти дочок президента РФ Путіна та дочки глави МЗС РФ Лаврова.

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