Переможець розділить із перекладачем 50 тисяч фунтів стерлингів.

​Журі Міжнародної Букерівської премії оголосило шортліст 2025 року, до якого увійшли п'ять романів та збірка оповідань. Їхні автори вперше потрапили до цього списку.

Як повідомляється на офіційному сайті The Booker Prizes, журі очолює лауреат Букерівської премії Макс Портер. До його складу також увійшли поет, режисер і фотограф Калеб Фемі, письменниця і директорка видавництва Wasafiri Сана Гоял, автор і перекладач Антон Хур та співачка й авторка пісень Бет Ортон.

Члени журі обирали з 154 поданих видавництвами книг, у короткий список увійшли наступні:

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"A Leopard-Skin Hat", Анн Серре;

"Heart Lamp", Бану Муштак;

"Perfection", Вінченцо Латроніко;

"Under the Eye of the Big Bird", Хіромі Кавакамі;

"Small Boat", Венсан Делекруа;

"On the Calculation of Volume I", Сольвей Балле.

Переможця премії оголосять 20 травня на церемонії у лондонській галереї Tate Modern. Нагорода складається з 50 тисяч фунтів стерлингів, які розподіляються порівну між автором та перекладачем. ​Крім того, передбачено приз у розмірі 5 тисяч фунтів стерлінгів за кожну книгу з короткого списку.

Міжнародна Букерівська премія

The International Booker Prize - це одна з найпрестижніших літературних нагород, заснована у 2004 році для відзначення найкращих творів художньої літератури, перекладених англійською мовою та опублікованих у Великій Британії та/або Ірландії. ​

Міжнародну Букерівську премію 2024 року отримала "Kairos" німецької письменниці Єнні Ерпенбек.

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