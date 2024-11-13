Лауреатом Букерівської премії 2024 року став роман англійської письменниці Саманти Гарві "Orbital".
Як повідомляється на офіційному сайті премії, переможницю оголосили на церемонії в Олд Біллінгсгейт у Лондоні. Романістка отримала 50 тисяч фунтів стерлінгів та трофей, який їй вручив минулорічний переможець Пол Лінч.
У романі описується один день з життя шести астронавтів та космонавток, які перебувають на борту Міжнародної космічної станції:
"Компактний, але водночас надзвичайно об'ємний, "Orbital" запрошує нас спостерігати за величчю Землі, водночас розмірковуючи про індивідуальну та колективну цінність кожного людського життя".
Короткий список Букерівської премії 2024:
- "Held", Енн Майклз.
- "Creation Lake", Рейчел Кушнер.
- "James", Персиваль Еверетт.
- "The Safekeep", Яель ван дер Вуден.
- "Stone Yard Devotional", Шарлотта Вуд.
Що відомо про Букерівську премію
Літературну нагороду The Booker Prize щорічно вручають авторам у Великій Британії з 1969 року. Вона вважається однією з найпрестижніших премій в цій галузі.
Зазвичай на здобуття премії подають понад 100 книг. Спочатку жюрі формує довгий список премії (близько 20-25 назв), а потім залишає лише шість.