Авторка отримала велику грошову нагороду.

Лауреатом Букерівської премії 2024 року став роман англійської письменниці Саманти Гарві "Orbital".

Як повідомляється на офіційному сайті премії, переможницю оголосили на церемонії в Олд Біллінгсгейт у Лондоні. Романістка отримала 50 тисяч фунтів стерлінгів та трофей, який їй вручив минулорічний переможець Пол Лінч.

У романі описується один день з життя шести астронавтів та космонавток, які перебувають на борту Міжнародної космічної станції:

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"Компактний, але водночас надзвичайно об'ємний, "Orbital" запрошує нас спостерігати за величчю Землі, водночас розмірковуючи про індивідуальну та колективну цінність кожного людського життя".

Короткий список Букерівської премії 2024:

"Held", Енн Майклз. "Creation Lake", Рейчел Кушнер. "James", Персиваль Еверетт. "The Safekeep", Яель ван дер Вуден. "Stone Yard Devotional", Шарлотта Вуд.

Що відомо про Букерівську премію

Літературну нагороду The Booker Prize щорічно вручають авторам у Великій Британії з 1969 року. Вона вважається однією з найпрестижніших премій в цій галузі.

Зазвичай на здобуття премії подають понад 100 книг. Спочатку жюрі формує довгий список премії (близько 20-25 назв), а потім залишає лише шість.

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