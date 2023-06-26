Прем'єр зазначив, що Лондон вже деякий час "аналізує і відстежує" ситуацію.

Великобританія готується до "ряду сценаріїв" розвитку подій в Російській Федерації після військового заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожин. У Лондоні вважають, що ще занадто рано говорити про наслідки.

"Сполучене Королівство готове до" ряду сценаріїв "в Росії після спроби заколоту, зробленого босом Вагнера Євгеном Пригожиним в минулі вихідні", - цитує прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака видання CNN.

За його словами, Великобританія вже деякий час "аналізує і відстежує" ситуацію і знаходиться в тісному контакті з союзниками, "щоб переконатися, що ми координуємо свої дії". Прем'єр-міністр також повідомив, що на вихідних розмовляв з лідерами США, Франції та Німеччини.

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"Занадто рано передбачати з упевненістю, якими можуть бути наслідки цього, але, звичайно, ми готові, як завжди, до цілого ряду сценаріїв", - підсумував політик.

Спроба військового заколоту в Росії - реакція Заходу

У ніч на 24 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про старт "Маршу справедливості", щоб дійти до Москви. Правда, до столиці РФ він не дійшов приблизно 200 км, адже після переговорів з Олександром Лукашенком розвенув "вагнерівців".

Ряд країн відреагував на військовий заколот в Росії. Так, Федеральне міністерство закордонних справ і Міністерство оборони Німеччини заявили, що Пригожин не отримав підтримки від народу, тому він припинив похід на Москву.

При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що напруженість в Росії наростала кілька місяців.

Через добу відреагував і офіційний Пекін. У Китаї заявили, що це" внутрішня справа " Російської Федерації.

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