Росіянам не можна виїхати з місця проживання, якщо у них не буде дозволу від військового комісаріату.

Часткова мобілізація в РФ вже викликала чимало паніки серед громадян країни-агресорки. Однак ще не всі вони усвідомили всю силу "демократії" від Путіна. Так, чоловікам, що перебувають на військовому обліку, забороняється переїжджати і залишати місце проживання без дозволу.

Про це йдеться в російському законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації".

На тлі заяв Шойгу про те, що у РФ нібито зовсім невеликі втрати на війні в Україні, заклик торкнеться багатьох росіян. І крім того, що їм заборонили виїжджати з країни, громадянам країни-агресора не можна буде навіть переїхати в інше місто.

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"Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється виїзд з місця проживання без дозволу військових комісаріатів, федеральних органів виконавчої влади, що мають запас", - зазначено в законі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія мобілізує 300 тисяч резервістів на війну проти України.

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