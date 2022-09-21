Часткова мобілізація в РФ вже викликала чимало паніки серед громадян країни-агресорки. Однак ще не всі вони усвідомили всю силу "демократії" від Путіна. Так, чоловікам, що перебувають на військовому обліку, забороняється переїжджати і залишати місце проживання без дозволу.
Про це йдеться в російському законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації".
На тлі заяв Шойгу про те, що у РФ нібито зовсім невеликі втрати на війні в Україні, заклик торкнеться багатьох росіян. І крім того, що їм заборонили виїжджати з країни, громадянам країни-агресора не можна буде навіть переїхати в інше місто.
"Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється виїзд з місця проживання без дозволу військових комісаріатів, федеральних органів виконавчої влади, що мають запас", - зазначено в законі.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія мобілізує 300 тисяч резервістів на війну проти України.