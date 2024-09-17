Помпео розповів, як президент і він зустрічалися з багатьма людьми, які вбивали американців.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявив, що за чотири роки його роботи з президентом Дональдом Трампом президент РФ Володимир Путін "не забрав жодного дюйма української землі".

"Згадайте, що він захопив 5-ту частину України, включно з Кримом за часів президентства Обами. Адміністрація Трампа надала Україні оборонні системи ще до війни, що стримувало Володимира Путіна. Проте, всього за кілька місяців після відходу Трампа з посади, Путін знову почав вбивати українців і захоплювати нові території. Коли намагаєшся передбачити, що Путін зробить у випадку президенства Трампа, можна очікувати, що модель стримування, яку ми вибудували, буде значно впливовішою для нього, ніж слабкість, яку він бачив за президенства Обами і Байдена" - сказав він у інтерв'ю Наталі Мосейчук.

На його переконання, це завдало значної шкоди не лише Україні, яка втратила тисячі життів, але й всьому європейському континенту та Сполученим Штатам Америки. Також він розповів, як Трамп розмовлятиме Путіним.

"Президент Трамп і я зустрічалися з багатьма людьми, які вбивали американців. Я розмовляв з талібами, які вбили моїх друзів. Я зустрічався з Кімом, який нещодавно позбавив життя американського громадянина - утримуючи його в заручниках у Північній Кореї. Який знищив десятки тисяч своїх співвітчизників. Так, часто доводиться говорити з поганими людьми, адже саме вони стають джерелом найбільших бід. Тому нерідко доводиться мати справу з найгіршими злочинцями у світі. Я багато часу провів із Сі Цзіньпіном, який винен у смерті 10 млн людей через вірус, поширений з лабораторії в Ухані. Це просто робота", - додав він.

Війна в Україні - позиція Трампа

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час дебатів із Камалою Гарріс не відповів на запитання модератора чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні з Росією. Відповідаючи на це запитання, Трамп сказав, що хоче, щоб "війна припинилася".

На уточнювальне питання, чи вважає він, що перемога України в інтересах США, так чи ні, кандидат-республіканець відповів: "Я думаю, що в інтересах США закінчити цю війну".

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