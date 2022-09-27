Жіноче населення Німеччини зросло на 1,2%.

Біженці, які прибувають з України, допомогли збільшити населення Німеччини до найвищого рівня.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Федерального статистичного управління, понад 84 мільйони людей зараз мешкають в цій країні. При цьому населення зросло на 1%, або на 843 000 осіб, у першій половині 2022 року. Для порівняння – за весь 2021 рік населення зросло лише на 0,1%.

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Жіноче населення Німеччини зросло на 1,2% – значно більше, ніж чоловіче населення, яке зросло на 0,8%. Це відбиває той факт, що в країну переміщалися переважно жінки та діти з України.

Країна вже втретє після возз’єднання в 1990 році стикається з потоком біженців. У 1992 році – з Югославії, у 2015 році – з Близького Сходу.

Біженці з України

Із початком повномасштабного вторгнення Росії до України ООН зафіксувала понад 7,4 мільйони осіб, що виїхали з країни до Європи, тікаючи від війни. При цьому, станом на 22 вересня, 4,1 мільйони зареєстровані у програмах захисту.

Найбільше українців прийняли Польща та Німеччина (понад мільйон кожна) та Чехія (від 300 до 500 тисяч).

За даними дослідження настроїв українських біженців EWL Group за початок серпня, у Польщі про наміри повернутися в Україну говорять 58% українців, що виїхали, у Чехії – 56% опитаних.

За даними вересневого опитування, близько 22% українських біженців, які оселилися в Польщі, планують повернутися додому до початку зими.

Нині Польща готується до нової хвилі мігрантів з України. Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Нєдзєльський прогнозує, що це станеться через відсутність опалення в окремих регіонах України.

У Німеччині тим часом 2 із 16 федеральних земель заблокували прийняття нових біженців у зв'язку з великою їх кількістю.

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