У МОЗ Польщі вважають, що це станеться через відсутність опалення в окремих регіонах України.

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Нєдзєльський прогнозує, що зима буде пов'язана з більшою кількістю воєнних мігрантів з України і пацієнтів у лікарнях.

Як пише "Польське радіо", про це міністр сказав, коментуючи неформальну зустріч міністрів охорони здоров’я ЄС, що відбулась у Празі і на якій обговорили ситуацію в Україні та підготовку систем охорони здоров’я до викликів міграції.

За словами Нєдзєльського, після періоду стабілізації, пов'язаного з теплими місяцями, Європейський Союз стикається із зимовим викликом.

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"Зимові місяці, на які ми дивимося з точки зору високих цін на енергоносії, в Україні часто означатимуть відсутність можливості опалення. З цієї причини багато людей захочуть знайти безпечний притулок у Польщі", — сказав Нєдзєльський.

Він зауважив, що деякі з маломобільних людей будуть піддані обмороженням, як наслідок ампутаціям, дуже болісним наслідкам низької температури.

"Ми готові приймати більшу кількість пацієнтів. Ми створили хаб у Ряшеві, що допоможе нам направити цих пацієнтів до інших європейських країн, щоб не порушувати і без того обмежений доступ до лікування в Польщі", — додав міністр охорони здоров’я.

Як раніше повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного нападу Росії на Україну в Європейський Союз виїхали 7,5 мільйона українських біженців. У Єврокомісії запевнили, що продовжать допомагати Україні.

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