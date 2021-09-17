Чоловіка затримали в Підгоренському районі. Він чинив опір, тому був поранений.

54-річному Віктору Мирському, який скоїв напад на відділ поліції в Лісках Воронезької області і вбив трьох осіб, прострелили голову під час затримання.

Фото пораненого злочинця опублікував Telegram-канал 112.

За їхніми даними, злочинець переховувався за 90 кілометрів від будинку, в Підгоренському районі. Його помітили на дорозі за шість кілометрів від села Студенок.

Чоловік чинив опір співробітникам карного розшуку, які спільно зі співробітниками ДІБДР намагалися його затримати. Через це силовики відкрили вогонь. Мирський був поранений в голову. Зараз йому надається допомога.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний замінував своє житло в селі Вовчанському.

Увага! Фото містить сцени насильства!!!

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Напад на відділ поліції в Лісках - що відомо

Чоловік влаштував вибух на території відділення поліції в Лісках Воронезької області.

До відділення він під'їхав на авто "Нива" у військовій формі і касці. В результаті нападу постраждав один правоохоронець.

Крім того, він застрелив сусідку і її старшого сина, а також задушив її молодшу дитину.

За інформацією видання "Коммерсантъ", у уродженця Воронезької області, який працював у приватному охоронному підприємстві, стався конфлікт з жінкою з Кам'янського району. У справі замішані і співробітники з ліскінського відділу поліції.

Злочинцеві вдалося втекти з місця події. Він добу був у розшуку.

Автор: Денис Прядко