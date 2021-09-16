Чоловік скоїв напад на ОВС, а потім застрелив жінку та її старшого сина, а також задушив її молодшу дитину.

Чоловік, який вчинив напад на відділ поліції в Лісках Воронезької області, після чого вбив трьох осіб, зробив це в якості помсти.

Про це повідомляє "Коммерсантъ".

За інформацією видання, в уродженця Воронезької області, який працював у приватному охоронному підприємстві, стався конфлікт з жінкою з Кам'янського району. У справі замішані і співробітники з ліскінського відділу поліції.

Як повідомляє РІА "Воронеж", чоловік звернувся в поліцію у зв'язку з конфліктом, але правоохоронці не змогли йому допомогти з вирішенням проблеми. Через це він здійснив напад на ОВС, а потім застрелив жінку і її старшого сина, а також задушив її молодшу дитину. Підозрюваний і загиблі були сусідами.

Тіла трьох загиблих знайдені в селі Волочанське Кам'янського району, уточнює Baza.

Зараз поліція розшукує злочинця. Він озброєний і особливо небезпечний.

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Напад на відділ поліції в Лісках - що відомо

Невідомий влаштував вибух на території відділення поліції в Лісках Воронезької області. У соцмережах стверджують, що чоловік проник на територію відділення з вогнепальною зброєю.

До відділення він під'їхав на авто "Нива" у військовій формі і касці.

За попередньою інформацією, в результаті нападу постраждав один правоохоронець.

Злочинцеві вдалося втекти з місця події.

Автор: Денис Прядко