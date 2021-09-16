Невідомий у військовій формі продерся на територію відділення поліції у Воронезькій області в РФ й влаштував вибух.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza і підтверджує прес-служба МВС.
Судячи з відзнятих камерами відеоспостереження кадрів, нападник під’їхав до відділення на авто "Нива" у військовій формі й касці.
Чоловік проник на територію відділення з вогнепальною зброєю, стверджують у соцмережі.
Як пише РБК России, невідомий намагався підірвати будівлю. За словами співрозмовника, близького до МВС, чоловік був озброєний автоматичною зброєю. Під’їхавши на територію відділення, привів у дію вибуховий пристрій.
За попередньою інформацією, унаслідок нападу постраждав один правоохоронець.
Злочинцю вдалося втекти з місця події.
За даними Коммерсанта, поліцейські для пошуку зловмисника ввели "план перехоплення", відділення поліції оточили силовики у бронежилетах.
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