Нападник під’їхав до відділення на "Ниві" у військовій формі й касці

Невідомий у військовій формі продерся на територію відділення поліції у Воронезькій області в РФ й влаштував вибух.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza і підтверджує прес-служба МВС.

Судячи з відзнятих камерами відеоспостереження кадрів, нападник під’їхав до відділення на авто "Нива" у військовій формі й касці.

Чоловік проник на територію відділення з вогнепальною зброєю, стверджують у соцмережі.

Як пише РБК России, невідомий намагався підірвати будівлю. За словами співрозмовника, близького до МВС, чоловік був озброєний автоматичною зброєю. Під’їхавши на територію відділення, привів у дію вибуховий пристрій.

За попередньою інформацією, унаслідок нападу постраждав один правоохоронець.

Злочинцю вдалося втекти з місця події.

За даними Коммерсанта, поліцейські для пошуку зловмисника ввели "план перехоплення", відділення поліції оточили силовики у бронежилетах.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова