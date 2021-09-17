За місцем обшуку силовики виявили детонатори, газовий балон з підведеними проводами та іншу вибухотехніку.

Особистість чоловіка, який вчинив напад на відділ поліції в Лісках Воронезької області і вбив трьох осіб, встановлена.

Фотографію 54-річного підозрюваного Віктора Мірського з села Вовчанське опублікував Telegram-канал Mash.

За даними видання, в четвер ввечері, 16 вересня, силовики прийшли до нього з обшуками в будинок на вулиці Польовій. На місці вони виявили детонатори, газовий балон з підведеними проводами та іншу вибухотехніку.

На чоловіка легально зареєстровані дві рушниці, нарізну і гладкоствольну. Своє вчорашнє спорядження і страйкбольну гранату він купив ще у 2020 в Красноярську.

Чоловіка досі розшукують.

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Напад на відділ поліції в Лісках - що відомо

Чоловік влаштував вибух на території відділення поліції в Лісках Воронезької області.

До відділення він під'їхав на авто "Нива" у військовій формі і касці. В результаті нападу постраждав один правоохоронець.

Крім того, він застрелив сусідку і її старшого сина, а також задушив її молодшу дитину.

За інформацією видання "Коммерсантъ", у уродженця Воронезької області, який працював в приватному охоронному підприємстві, стався конфлікт з жінкою з Кам'янського району. У справі замішані і співробітники з Ліскінського відділу поліції.

Злочинцеві вдалося втекти з місця події. Його продовжують розшукувати

Автор: Денис Прядко