Україна зірвала план Путіна, який став би катастрофою для США, – Зеленський

Геополітичні амбіції Кремля зазнали невдачі вже на першому етапі плану.

Український опір російській агресії де-факто зірвав плани Кремля щодо відновлення СРСР. Якби ці плани були реалізовані, США опинилися б перед подвійною загрозою – тандемом Китаю та новою версією Радянського Союзу. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер.

"Вони намагалися нас окупувати, бо хотіли відновити СРСР, Радянський Союз. Найглобальніша ідея Путіна – повернути все назад. Радянський Союз, республіки, що входили до складу Радянського Союзу, колишні радянські республіки, а також європейців", – сказав він.

Зеленський висловив переконання, що саме Радянський Союз був найнебезпечнішим ворогом для Сполучених Штатів, тому що був не лише ідеологічним супротивником, а й конкурентом за вплив у Європі, яка є дуже важливою для США. Саме тому війна в Україні має велике значення для Америки, підкреслив президент.

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"Це глобальна війна. І якщо Росія знову стане Радянським Союзом – а у них була така можливість, досі у них була ця місія й ідея... Якщо у них буде Радянський Союз, то ви отримаєте Китай і Радянський Союз – найбільшу імперію, найбільшу армію у світі, і вони будуть дійсно сильнішими за Сполучені Штати, і це буде небезпечно для вас", – попередив український лідер.

На думку Зеленського, незалежна Україна була першою великою перешкодою для Кремля на шляху до реставрації СРСР. Тому, коли на першому етапі повномасштабної війни США та Європа витратили чимало коштів на допомогу Україні, вони "заплатили за цю стіну" проти російського наступу.

Україна та США

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що вже наступного року українські дрони зможуть долати відстань у 5–10 тисяч кілометрів, і Україна готова ділитися цими технологіями зі США.

За його словами, Київ планує укласти масштабну угоду про спільне виробництво різних типів дронів у США з умовою обмеження їхніх поставок лише для союзників. Зеленський підкреслив, що український досвід і технології стали унікальним внеском для американських військових, які визнають, що без України не досягли б такого рівня розвитку.

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