Улюблена блогерка Трампа зустрілася із Зеленським: у FT пояснили, чому це важливо

Небагато активістів, які не обіймають державних посад, мають такий доступ до Трампа, як Лумер.

Праворадикальна активістка та впливова блогерка, до думки якої прислухається Дональд Трамп, Лора Лумер зустрілася з лідером України Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці. Про це пише Financial Times, посилаючись на представників Офісу президента.

Лумер також опублікувала фото із Зеленським на своїй сторінці в Х.

Лумер, одна з улюблених блогерів президента Дональда Трампа, донедавна розповідала своїм мільйонам підписників, що Україна корумпована, не заслуговує на підтримку США і керується "апологетом джихаду". Однак згодом вона різко змінила свою позицію – з гострої критики Києва до одного з його головних захисників у русі MAGA, відмовившись від прокремлівських наративів і вихваляючи стійкість України у боротьбі з російською агресією.

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Що це означає для України

Як зазначає FT, такий зсув у позиціях Лумер вражає як з огляду на її близькість до Трампа, так і на її популярність серед американських ультраправих, аудиторія яких глибоко скептично ставиться до підтримки США щодо України:

"Оскільки президент, схоже, як і раніше, прислухається до її порад з усіх питань – від політики до кадрових призначень, – її зміна позиції щодо України та публічна підтримка можуть допомогти змінити думку серед американських ультраправих".

Як зазначає FT, небагато активістів, які не обіймають державних посад, мають такий доступ до Трампа, як Лумер. Схоже, саме це допомогло їй налагодити зв’язки з високопоставленими чиновниками в Києві, зокрема з самим Зеленським.

Сергій Кислиця, перший заступник голови адміністрації президента України, зустрівся з Лаурою Лумер у середу та показав їй територію Києво-Печерської лаври. Вона також відвідала ресторан McDonald’s у Києві, який неодноразово зазнавав російських атак.

Позуючи на тлі будівель, зруйнованих російськими ракетами, вона похвалила "стійкість України", яка, за її словами, "залишається незмінною".

Залишається незрозумілим, що саме спонукало Лумер до такої очевидної зміни думки. "Тим, хто запитує: ні, уряд України не оплачував мою поїздку до України", – написала вона в X.

Нагадаємо, на початку тижня Лумер приїхала до Києва – вперше за роки війни. Вона зазначила, що жила в "бульбашці російської пропаганди". А її візит до України, за словами самої Лумер, став спробою розібратися в ситуації.

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