Софія змушена використовувати Су-25, оскільки для рятувальної операції потрібен супровід на випадок, якщо дрони атакують повторно.

Під час реагування на атаки безпілотників на цивільні судна у своїй виключній економічній зоні болгарські військові почали залучати два штурмовики Су-25 та два вертольоти AS532 Cougar.

Як повідомляє Defense Express, необхідність такого посилення стала особливо очевидною після кількох інцидентів у листопаді. Видання пояснило, що вертольоти Eurocopter AS532 Cougar є багатоцільовими та, окрім завдань розвідки та спостереження, залучаються до порятунку людей.

Використання Су-25 для таких завдань пояснюється відсутністю у Болгарії власних спеціалізованих морських патрульних літаків, які є доволі недешевими. Штурмовики можуть виконувати завдання повітряного спостереження, розвідки, а їхня присутність також розглядається як додатковий засіб безпеки під час рятувальних операцій. Так, Су-25 має гармату, ракетне та бомбове озброєння, яке за необхідності можна використати для захисту від атаки морських дронів.

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Водночас авіаційні можливості Болгарії досить обмежені. За оцінкою World Air Forces 2026, країна має п'ять активних Су-25К. Ще один двомісний Су-25УБК згадується у даних Military Balance. Таким чином, залучення двох літаків означає використання значної частини наявного парку.

Попри це, як пишуть експерти, Софія змушена використовувати наявні ресурси, оскільки для рятувальної операції потрібен супровід на випадок того, що дрони будуть атакувати повторно.

Атаки дронів біля берегів Болгарії

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада суховантаж BETUL 8 подав сигнал лиха в болгарській виключній економічній зоні Чорного моря. Для проведення рятувальної операції Болгарія направила чотири судна – два болгарські, одне румунське та одне турецьке. Також залучили два вертольоти Cougar і військовий літак Су-25 для спостереження за районом.

Суховантаж ходив під прапором Сомалі та прямував із Румунії до Єгипту з вантажем пшениці. На борту перебували 12 членів екіпажу.

Судно атакували два морські безпілотники. Усіх членів екіпажу вдалося врятувати та доправити до Варни.

Такі інциденти були і раніше. Зокрема, 6 жовтня два цивільні судна зазнали атаки безпілотників у виключній економічній зоні Болгарії. Одне судно затонуло, а 18 моряків із другого вдалося врятувати. За попередньою інформацією, цілями стали судно ALFA WATAN під прапором Того та ABLE під прапором Палау. Перше судно затонуло після серйозного пошкодження корпусу, а на другому виникла пожежа, через що екіпаж був змушений залишити судно.

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