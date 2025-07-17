За його словами, компанія погодилася замінити кукурудзяний сироп на тростинний цукор для американського ринку.

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з компанією Coca-Cola про зміну рецепта напою для американського ринку. У соцмережах він заявив, що компанія погодилася використовувати тростинний цукор у колі, виробленій у США.

"Я вів переговори з Coca-Cola про можливість використання СПРАВЖНЬОГО тростинного цукру в Coca-Cola в США, і вони погодилися. Це буде дуже правильним рішенням з їхнього боку - ось побачите. Так буде краще", - написав Трамп.

Водночас поки що в самій компанії чітко не підтвердили цю заяву Трампа, пише The New York Times.

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"Ми цінуємо ентузіазм президента Трампа щодо нашого культового бренду Coca-Cola. Більш детальна інформація про нові інноваційні пропозиції в нашій лінійці продуктів Coca-Cola буде опублікована найближчим часом", - заявила прес-секретар компанії Мішель Агню.

Наразі Coca-Cola використовує у своїй американській продукції кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози. Вона почала додавати його у свої напої в Coca-Cola в 1980 році, змішуючи його з цукром, щоб компенсувати зростаючі ціни на цукор.

При цьому міністр охорони здоров'я Роберт Ф. Кеннеді-молодший висловлював занепокоєння з приводу впливу цього інгредієнта на здоров'я громадян, вважаючи його однією з причин епідемії ожиріння.

Водночас сам Трамп регулярно п'є дієтичну колу, в яку додають штучний підсолоджувач аспартам. На його столі в Овальному кабінеті навіть є спеціальна кнопка, щоб йому приносили газовану воду, розповідав він раніше Fox News.

Coca-cola - новини

На початку року компанія відкликала партію своїх напоїв, вироблених на заводі в Бельгії через перевищення допустимих показників хлорату. Ця хімічна речовина здатна спричинити потенційно серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема серед дітей, через втручання в роботу щитоподібної залози.

Повернути з торговельної мережі довелося партії напоїв Coca Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid і Fuze Tea. Партія потрапила в магазини Бельгії, Люксембургу та Нідерландів. Мала частина цієї партії також потрапила на ринки Франції, Німеччини та Великої Британії.

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