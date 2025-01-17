Торік китайців стало менше на 1,4 мільйона осіб.

Індія обійшла Китай за кількістю населення ще в 2023 році. І Китай продовжує поступово відставати. У 2024 році його населення скоротилося ще на 1 мільйон 390 тисяч людей і тепер складає 1 мільярд 408 мільйонів. Скорочення триває вже третій рік поспіль, пише Reuters із посиланням на урядові дані Китаю.

Рівень народжуваності в Китаї падає протягом десятиліть через урядову політику однієї дитини на сім’ю, яка діяла з 1980 по 2015 рік, а також через швидку урбанізацію. Велика кількість китайців переїхала із сільської місцевості до міст, де мати дітей дорожче.

Високі витрати на догляд за дітьми та освіту, а також відсутність гарантованого працевлаштування, особливо на тлі уповільнення китайської економіки, стримують багатьох молодих китайців від шлюбу і народження дітей. За словами демографів, проблему загострює традиційна гендерна дискримінація, зокрема очікування від жінок ролі домогосподарки.

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У 2024 році Пекін впровадив низку заходів для підвищення народжуваності в країні. Наприклад, коледжі та університети закликали включити в навчальну програму курс про сімейне життя, щоб популяризувати у молоді шлюб і народження дітей.

При цьому китайський уряд занепокоєний скороченням кількості жінок репродуктивного віку. Очікується, що до 2035 року кількість людей у ​​віці 60 років і старше зросте з нинішніх 280 мільйонів до понад 400 мільйонів. Це розорить нинішню пенсійну систему КНР.

Демографічна ситуація в світі

Як писав УНІАН, вже у поточному столітті людство досягне піку своєї чисельності і почне поступово вимирати. За підрахунками ООН, зараз на планеті проживає 8,2 мільярда людей, а в середині 2080-х років глобальне населення складатиме вже 10,3 мільярда. І це буде пік. Вже до 2100 року населення скоротиться до 10,2 мільярда.

Станом на 2024 рік пік чисельності населення вже пройшли понад 60 країн світу, включно з такими великими державами як Китай, Німеччина, Японія та Росія. Для ще понад 120 країн, зокрема для США, Індії, Індонезії та Пакистану, пік чисельності населення буде пройдений в другій половині цього століття або трохи пізніше.

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