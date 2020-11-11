11 листопада в Китаї почався День холостяка - аналог "чорної п'ятниці", коли китайські магазини і бренди проводять розпродажі з величезними знижками.
Найбільші розпродажі проводить онлайн-сервіс Alibaba, а попередні замовлення з великими знижками дозволили робити з 21 жовтня. 11 років тому співробітники компанії придумали продавати товар зі знижками 11 листопада для збільшення продажів восени.
Сьогодні у Дня холостяка з'явилася нове призначення: боротьба з руйнівними для бізнесу наслідками пандемії. Продажі на Alibaba вже перевищили 56 млрд доларів (минулого року вони продали товарів на 38 млрд).
З півночі 11 листопада число замовлень в інтернет-магазинах досягло 583 тис.в секунду. Сервіс онлайн-продажів Tmall зареєстрував продажі на $14 млн.
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