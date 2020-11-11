Стартував найбільший світовий шопінг-фестиваль.

11 листопада в Китаї почався День холостяка - аналог "чорної п'ятниці", коли китайські магазини і бренди проводять розпродажі з величезними знижками.

Найбільші розпродажі проводить онлайн-сервіс Alibaba, а попередні замовлення з великими знижками дозволили робити з 21 жовтня. 11 років тому співробітники компанії придумали продавати товар зі знижками 11 листопада для збільшення продажів восени.

Сьогодні у Дня холостяка з'явилася нове призначення: боротьба з руйнівними для бізнесу наслідками пандемії. Продажі на Alibaba вже перевищили 56 млрд доларів (минулого року вони продали товарів на 38 млрд).

З півночі 11 листопада число замовлень в інтернет-магазинах досягло 583 тис.в секунду. Сервіс онлайн-продажів Tmall зареєстрував продажі на $14 млн.

Читайте інші новини світу:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Пулатова