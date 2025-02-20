Йдеться про те, що президент порушив план Трампа, не погодившись підписати угоду про корисні копалини.

Президент України Володимир Зеленський завадив здійсненню "вишуканого плану" американського лідера Дональда Трампа, не підписавши угоду про українські корисні копалини. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Bloomberg.

Він наголосив, що Зеленський "ескалював" ситуацію своїми "неприйнятними" заявами під час Мюнхенської безпекової конференції.

За словами Бессента, президент України також не підписав проєкт угоди про корисні копалини, попри те, що нібито запевняв міністра фінансів США у тому, що зробить це. Політик наголосив, що підписання цієї угоди було частиною "вишуканого плану" Трампа.

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План нібито наполягав на тому, аби "наблизити Україну до США", які отримають більший економічний інтерес в Україні та забезпечать для неї захист.

"Наслідком того, що мало відбутися, було наблизити Україну економічними зв’язками, переконати й заручитися підтримкою американського народу (щодо продовження підтримки Києва - УНІАН), а потім сказати росіянам сідати за стіл переговорів із дуже чітким посланням: якщо буде потрібно, ми посилимо санкції", - зауважив міністр.

Угода про корисні копалини - останні новини

Раніше видання NBC News писало, що США давали Зеленському одну годину на підписання договору про корисні копалини. Водночас президент України хотів, щоб Скотт Бессент дав йому час на те, аби детально вивчити документ.

Водночас українська депутатка Євгенія Кравчук заявила, що Трамп хоче мати угоду про корисні копалини і по-різному тисне на Зеленського. За її словами, найкраще для України зараз - продовжити посилювати наші збройні сили, не розраховуючи особливо на США.

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