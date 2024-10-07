З подачі Путіна Трамп почав просувати теорію змови про втручання України у вибори в США.

Дональд Трамп у 2017 році питав у Володимира Путіна поради щодо України, і Путіну вдалося схилити думку Трампа на свій бік.

Як пише The New York Times, посилаючись на свої джерела, 28 січня 2017 року під час першої телефонної розмови з Путіним за час свого президентства Трамп першим порушив питання про Україну, попросивши Путіна висловити свою думку:

"Російський президент скористався цим. Він пустився в розлогий монолог про корупцію в Україні. Трамп був стриманий у своїй відповіді, не погоджуючись із Путіним і не захищаючи Україну, але він визнав, що суперечка Росії з Україною є перешкодою для його мети - поліпшення відносин із Москвою".

Того ж дня канцлер Німеччини Ангела Меркель спробувала донести до Трампа іншу точку зору на Україну, розповівши про те, як важливо, щоб підтримка України тривала, і про те, як необхідно стримувати російську агресію в Україні.

Однак, як повідомляє джерело, яке було присутнє під час розмови, Трамп проігнорував її думку і обірвав розмову. "Велике спасибі, і до побачення", - сказав Трамп.

З подачі Путіна, який заявив, що Україна намагалася допомогти Гілларі Клінтон на виборах, Трамп почав просувати теорію змови про втручання України у вибори в США. А під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у травні 2017 року Трамп обговорював з ним зв'язок між Україною і Клінтон, і засипав Лаврова запитаннями про зв'язки між українськими чиновниками і американськими демократами, пише NYT.

При цьому в міру того як наростало невдоволення Трампа Україною, деякі його радники намагалися переконати його, що саме Росія, а не Україна, втручалася у вибори 2016 року, пише NYT, однак, судячи з усього, Трамп до них не прислухався.

Під час зустрічі з Путіним у Гамбурзі в липні 2017 року Трамп, який за день до цього у своїй промові заявив, що Росія повинна "припинити свою дестабілізуючу діяльність в Україні", знову піддався на маніпуляції російського президента.

Зазначається, що Путін навів аргументи на користь того, що він зобов'язаний захищати російськомовних жителів на сході України від "етнічних чисток". Водночас він провів аналогію з президентом Теодором Рузвельтом 1904 року і втручанням Америки у внутрішні справи латиноамериканських країн.

Як зазначила Фіона Гілл, старший співробітник Ради національної безпеки Трампа, Путін, найімовірніше, згадав Рузвельта на зустрічі, "тому що знав, що Трамп зациклений на колишньому президенті-"силовику".

Трамп і війна в Україні

Дональд Трамп після останньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вересні зізнався, що "багато чого дізнався" і пообіцяв домагатися "справедливого миру" для України. Водночас Трамп висловив упевненість, що Володимир Путін теж прагне миру.

Водночас колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Путін не вторгся б в Україну, якби президентом США був Дональд Трамп. На його думку, "непередбачуваності Трампа" було б достатньо, щоб переконати Путіна не ризикувати війною із суверенною країною.

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