Туск назвав дату проведення переговорів між Україною, РФ та США: у Києві відреагували

За словами Туска, у європейської сторони склалося враження стриманого оптимізму щодо шансів досягти прогресу на тристоронній зустрічі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що переговори між делегаціями України, Росії та США попередньо заплановані на 4 листопада. За його словами, зустріч, найімовірніше, відбудеться в Абу-Дабі, пише The Guardian.

Також Туск прокоментував телефонну розмову між президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере з російським диктатором Володимиром Путіним. Він зазначив, що розмова відбулася після консультацій з ним, президентом України Володимиром Зеленським та американською стороною.

За словами Туска, у європейської сторони склалося враження досить стриманого оптимізму щодо шансів досягти прогресу на тристоронній зустрічі в Абу-Дабі. Він підкреслив, що дуже обережно ставиться до взаємодії з Росією, а також закликав Стубба і Стере проявляти пильність у переговорах з Путіним.

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"Ми не повинні плекати жодних ілюзій. Зрозуміло, у яку гру грає російська сторона, але я підтримуватиму постійний контакт з усіма, хто має добру волю і вірить у те, що досягнення угоди можливе – або, принаймні, у те, що до настання зими вдасться домогтися припинення вогню", – підкреслив прем’єр Польщі.

Реакція України на заяву Туска

Лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія у коментарі ТСН не підтвердив інформацію про те, що тристоронні переговори відбудуться саме 4 листопада. За його словами, сторони досі визначаються з датою проведення і чекають підтвердження від американської делегації, яка виступає посередником у цих переговорах.

Розмова європейських лідерів із Путіним – що відомо

Нагадаємо, що 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з главою РФ Володимиром Путіним. Україна була проінформована про підготовку цієї телефонної розмови.

Відомо, що Стубб і Стере ініціювали розмову для обговорення війни Росії проти України та дипломатичних зусиль щодо припинення війни й сприяння миру та стабільності в Європі.

Стубб і Стере брали участь у телефонній розмові як лідери своїх країн і не виступали в якості представників Європи.

Пізніше міністр закордонних справ України Андрій Сібіга повідомив, що телефонні розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з російським диктатором Володимиром Путіним були узгоджені з Україною. Він вкотре наголосив, що Україна прагне завершити війну, а також має реалістичні пропозиції та рішення.

Як повідомляло Reuters з посиланням на джерело, наближене до Кремля, під час розмови Путін заявив Стуббу та Стере, що він досі прагне повністю захопити Донбас. За словами джерела, Стубб і Стере у відповідь на заяву Путіна наголосили, що завершення війни має передбачати справедливий мир.

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