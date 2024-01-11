Документ містить п'ять розділів.

Республіканці розкритикували Адміністрацію президента США Джо Байдена за недостатню допомогу Україні і вимагають рішучих дій. Відповідний документ оприлюднили три комітети палати представників Конгресу, які очолюють представники Республіканської партії.

Видання Укрінформ пише, що "пропонований план перемоги в Україні", який підписали голови Комітету у закордонних справах Майкла Маккола, комітету у справах збройних сил – Майка Роджерса та комітету з розвідки – Майка Тернер, розробили наприкінці минулого року.

Відзначається, що мета документа - "відповісти на критичні питання про підтримку України з боку США і їх союзників і представити план перемоги, в якому ми виграємо, а Росія програє". У ньому всього п'ять розділів: "Загроза", "Пропонований план перемоги", "Нагляд", "Розподіл підтримки" та "Хронологія смертельних зволікань Байдена з наданням зброї Україні".

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"Росія і альянс, що складається з Китаю, Ірану і його муртадів (таких як ХАМАС і "Хезболла") і Північної Кореї, працюють разом, щоб підірвати американські інтереси в усьому світі. Їх метою є ослаблення економіки США, розпад ключових альянсів і встановлення нового світового порядку тоталітаризму. З часів Другої світової війни США не стикалися з більш небезпечним набором супротивників", - йдеться в документі.

При цьому зазначено, що Конгрес США несе відповідальність за захист свободи від таких країн, як Росія, Китай та Іран.

"Мантра Байдена про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно", – програшна стратегія", – йдеться в "плані".

Республіканці Палати представників наполягають на тому, що Байден повинен представити заслуговує довіри план перемоги і надати Україні зброю, необхідну для її досягнення якомога швидше, адже будь-яке зволікання - це життя українців і американських платників податків.

Шлях до перемоги для України:

по-перше, незабаром надання їй критично важливої зброї;

по-друге, посилення санкцій проти режиму Путіна;

по-третє, передачі Україні 300 мільярдів заморожених російських суверенних активів.

Крім того, конгресмени вказали на необхідність контролю за американською допомогою, при цьому вони визнали, що перевірки не виявили порушень. Вони переконані, що перемога України "запобігти російському вторгненню в країну НАТО, яке було б незмірно дорожче з точки зору американської крові і коштів".

"Після катастрофічного виведення президентом Байденом сил з Афганістану підтримка України в боротьбі з путінськими військами має вирішальне значення для відновлення американського стримування в Європі, на Близькому Сході і в Індо-Тихоокеанському регіоні", – вказали голови комітетів палати представників.

Американські політики вважають, що документ "забезпечить Україні можливість домогтися необхідних успіхів на полі бою, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів".

Допомога США для України - останні новини

У грудні 2023 року республіканці пішли на святкові канікули, не схваливши запит президента Джо Байдена на додаткову фінансову допомогу Україні.

Байден, коментуючи масштабну атаку РФ на Україну 29 грудня, знову закликав Конгрес "вжити термінових заходів", додавши, що історія засудить тих, хто не стане на захист свободи.

Пізніше Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що адміністрація президента Джо Байдена не пояснила свою стратегію щодо України, а від цього залежить допомога Україні.

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