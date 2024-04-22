Сіярто вимагає припинення "полювання на угорські компанії" в Україні.

Угорщина блокуватиме допомогу Євросоюзу для України в розмірі 2 млрд євро. Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.

Про це повідомляє угорське видання Index. Зазначається, що причиною Сіярто назвав те, що "дискримінація угорських компаній в Україні досі не припинилася". Тож поки ситуація не зміниться, виділення допомоги не погодять, кажуть в МЗС Угорщини.

"У Брюсселі хочуть, щоб на додаток до заблокованих нами €500 млн ми погодилися на виділення членами ЄС ще €1,5 млрд для України. Позиція Угорщини залишається незмінною: доки ми не отримаємо гарантій від української сторони, що вони припинять полювати на угорські компанії, ми не зможемо сприяти прийняттю таких рішень", – наголосив Сіярто.

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Допомога Україні і Угорщина

Влада Угорщини вже не вперше намагається блокувати виділення допомоги Україні. Зокрема, вона накладала вето на 50 мільярдів євро допомоги Україні.

Крім того, минулого року Угорщина блокувала виділення Україні 500 млн євро з Європейського фонду миру. Задля розблокування цієї допомоги Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) на вимогу Угорщини оголосило про призупинення статусу міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank.

Також країна відмовляється постачати Україні озброєння. На цю позицію не вплинули навіть нещодавні удари по українській енергетичній інфраструктурі. Державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач в середині квітня заявив, що його країна все одно не буде змінювати свою стратегію щодо ненадання військової допомоги Україні.

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