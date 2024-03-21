Водночас більшість країн-членів ЄС розуміють, що ці кошти мають піти на закупівлю озброєння для України.

Під час саміту лідерів ЄС навряд чи буде ухвалено пропозицію Європейської Комісії щодо конфіскації прибутків від заморожених активів РФ на користь України, адже проти такого рішення виступає Угорщина. Про це анонімно розповів високопоставлений європейський дипломат для DW.

Він зазначив, що більшість країн-членів ЄС розуміє, що конфісковані гроші повинні піти на закупівлю озброєння та снарядів для ЗСУ.

"Зараз Україна найбільше потребує грошей на зброю, а, на жаль, не на відбудову. І ми прагнемо зробити все, аби уникнути подальших руйнувань в Україні", - зауважив дипломат.

Відомо, що Єврокомісія запропонувала, що 90% прибутків від заморожених російських активів повинні бути використані на закупівлю озброєння для України, але дипломат зауважив, що Угорщина наполягає на тому, що "ці гроші мають піти на що завгодно, але не на зброю для українців".

Дипломат наголосив, що наступним "суперечливим питанням" під час саміту стане дискусія щодо розширення Європейського Союзу, адже в грудні минулого року лідери Євросоюзу ухвалили відкриття перемовин про вступ України та Молдови.

Проте для того, аби вони розпочалися, країни-члени ЄС повинні схвалити переговорну рамку, яку представила Єврокомісія та провести міжурядову конференцію, яка є спеціальним органом, який буде вести ці переговори. Такі рішення мають одностайно підтримати всі 27 членів ЄС. Але, на думку співрозмовника видання, є велика ймовірність того, що ці рішення не буде ухвалено під час цього саміту.

"Є країни-члени, які виступають проти того, щоб відкриття переговорів з Україною та Молдовою почалися за бельгійського головування у ЄС", - зауважив він, не уточнивши про які саме країни йдеться.

Крім того, дипломат додав, що "для самого угорського головування буде ліпше, якщо питання переговорів про вступ України та Молдови вирішиться у червні".

Коли в нього запитали, чи розглядають лідери Євросоюзу можливість забрати в Угорщини право головувати в ЄС через недотримання принципів європейських цінностей, політик зазначив, що "зараз це не є предметом дискусії".

"До лютого ми говорили про це (1 лютого спеціальний саміт ЄС одноголосно підтримав надання Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги, проти чого заперечувала Угорщина. - Ред.). Проте зараз про це не йдеться. Угорщина головуватиме в ЄС", - запевнив європейський дипломат.

Заморожені активи РФ: що відомо

Раніше віце-президент Єврокомісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель зробив заяву про заморожені активи РФ. За його словами, надприбутки із знерухомлених активів Росії будуть становити приблизно три мільярди євро на рік.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував використання активів РФ для фінансової підтримки Києва. За його словами, підтримка України в Європі не падатиме.

"Зрозуміло, що Німеччина, Франція та Польща підтримують Україну, але також зрозуміло, що країни не воюють з Росією", - наголосив Шольц.

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